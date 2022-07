Sol aparece forte neste fim de semana em Guarulhos

O sol deve aparecer forte em Guarulhos durante o fim de semana e, de acordo com o Climatempo, boa parte de todo o país tende a contar com altas temperaturas no decorrer dos dois próximos dias.

Porém, com a massa de ar seco que prevalece, o tempo seguirá aberto, sem chuva e com baixos índices de umidade do ar à tarde. A temperatura sobe em toda a cidade.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana de acordo com o Climatempo:

Sábado (23): Dia todo de sol com algumas nuvens no céu. Não chove. Máxima de 29ºC e mínima de 13ºC.

Domingo (24): Dia todo de sol com algumas nuvens no céu. Não chove. Máxima de 29ºC e mínima de 14ºC.