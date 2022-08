Programa Auxílio Brasil beneficia quase 100 mil em Guarulhos

A cidade de Guarulhos registrou a marca de 98.934 beneficiários do programa Auxílio Brasil em agosto, com cerca de R$ 40 milhões repassados às famílias somente ao longo deste mês. Em julho a cidade tinha 82.401 beneficiários, o que significa um aumento de 20%, ou 16.533 pessoas a mais. Já nos últimos 12 meses o aumento foi de 35.582 beneficiários do programa, um incremento de 56,16%.

Esses números foram alcançados graças ao serviço de busca ativa realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que leva os equipamentos móveis da pasta para os mais diversos bairros e encontra as famílias em situação de vulnerabilidade social para averiguar se elas se encaixam nos requisitos para a obtenção do benefício.

O Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, é hoje o maior programa de transferência condicionada de renda no país. Para a família ter direito ao benefício é necessário que ela esteja inscrita do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e ter renda per capita até R$ 105 ou até R$ 210 quando a família possui crianças e adolescentes de até 21 anos de idade. Além dos critérios de renda, as famílias devem cumprir a agenda de saúde (vacinação, pesagem, acompanhamento nutricional e pré-natal), além de ter a frequência escolar acima dos 75% a cada bimestre (crianças e adolescentes de seis a 21 anos) ou acima dos 65% (crianças de quatro e cinco anos).

Para se inscrever no CadÚnico e participar do programa é necessário procurar em um dos equipamentos listados abaixo:

Central do CadÚnico (mediante agendamento): avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270 e WhatsApp: (11) 99508-5210

Centros de Referência da Assistência Social (Cras): https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Presidente Dutra

Rua Maria Paula Mota, s/nº, Jardim Presidente Dutra

Até 29 de agosto

CadMóvel 2 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 5 de dezembro

CadMóvel 3 – EPG Álvaro Mesquita

Rua Guimarães Rosa, 124, Jardim Bananal

Até 12 de setembro