Mais de 1,4 mil alunos de escolas estaduais participaram de programa da prefeitura

O programa Construindo o Futuro, da Prefeitura de Guarulhos, atendeu 1.455 alunos em quatro escolas estaduais apenas em agosto. Os estudantes das escolas Pedro Morceli, Lidia Kitz Moreira, Celso Piva e Parque Primavera puderam aproveitar manhãs cheias de palestras, testes vocacionais e dinâmicas que reforçam a importância de se preparar para o momento de sair da escola, ingressar em uma faculdade e buscar um emprego.

Palestras que abordam assuntos como mercado de trabalho, carreira militar e importância de um segundo idioma no currículo abrem a mente dos estudantes. Fernanda Stucchy, professora de artes e orientação de estudo dos alunos da E.E. Celso Piva, afirma que muitos alunos acabam descobrindo seus projetos de vida por meio desse trabalho. “Eles começam a ver outras possibilidades para si próprios. Com os parceiros falando sobre cursos, estágios ou a orientação sobre a carteira de trabalho, é muito interessante e positivo”, comentou. “As palestras estão cheias, eles estão muito animados. É um dia atípico pra eles que só traz coisas positivas”, completou.

Servidores da Secretaria do Trabalho, pasta responsável pela ação, participaram das visitas às escolas levando orientações sobre a emissão da carteira de trabalho digital, instrumento importante na conquista de uma vaga de trabalho no mercado formal. Cerca de 80 documentos foram emitidos em agosto. Eles também divulgaram os cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo governo. As visitas contaram ainda com diversos parceiros, como escolas de idiomas e de cursos técnicos, universidades e agências de estágio que levam para dentro do ambiente escolar diversas informações de conscientização sobre o mercado de trabalho e o futuro, além de distribuição de brindes e sorteio de bolsas de estudo.

Parceiros

Durante o mês de agosto participaram como parceiros Universidade Cruzeiro do Sul, Universidade Guarulhos (UNG), Nube Estagiários e Aprendizes, Escola Técnica Data Brasil, Fisk, Centro Universitário Eniac, Escola de Aviação Civil Companhia das Asas, Instituto de Orientação e Preparação às Escolas Militares (Iopem), Faculdade VINCIT (UNICIV), ITEQ Escolas, escola profissionalizante Liveelys, Prepara Cursos, União das Agências de Estágios (Unae) e Eurodata Guarulhos.