Festival Místico e artístico vai agitar o Bosque Mais nos dias 10 e 11 de setembro.

O festival Mystics & Arts – Edição Primavera traz a arte e cultura como meio de expressão e agrega todas as vertentes místicas, culturas e religiões através da dança, música e práticas diversas, durante todo o evento, que tem entrada gratuita.

No âmbito da economia solidária, a feira mística e de artesanato, inclui atendimento em oráculos de diversos tipos, como tarot, baralho cigano, entre outros.

Realizada pela Santuarium Cultural no instagram @santuariumcultural junto à Cia Aysla Martins de Dança e com apoio da Prefeitura Municipal de Guarulhos e projeto Entre Nessa Onda, a feira conta com uma programação diversificada.

O Bosque Maia é por si só uma ótima opção de lazer, em um espaço de área verde no Centro da cidade.

No sábado (10), às 10h da manhã, haverá aula de yoga aberta ao público, workshop de flamenco com o professor Antonio Bénega, tango do Coletivo Cia Lua, aula de dança para todas as mulheres que estiverem presentes no evento com Zohara el Shadday, além de diversas apresentações de dança, como a dança cigana de Aysla Martins, dança de Casa de Cultura Zazu, com Déborah Abdala, entre várias atrações.

Já a parte musical fica por conta do show com a banda Trovadores de Maria e o Cantor Franco Rossignolli.

Serviço:

Shows de música, dança e feira mística.

Local: Bosque Maia: Av. Paulo Faccini, s/n – Centro, Guarulhos – SP.

Entrada Franca/Acessibilidade

Estacionamento: Zona Azul até 13h do Sábado, depois disso e Domingo; liberado.