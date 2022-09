Novo prédio da EPG Jean Piaget substitui escola de lata

Na manhã desta quarta-feira (31) a Prefeitura de Guarulhos entregou a nova instalação da EPG Jean Piaget, no Jardim Acácio. A antiga unidade, conhecida pejorativamente como “escola de lata”, foi substituída por um novo prédio moderno e confortável. A instalação foi planejada em todos os detalhes para atender às necessidades de professores, estudantes e funcionários.

Além dessa unidade, a Prefeitura de Guarulhos também está finalizando o novo prédio da EPG Mário Lago, no Parque Primavera, que será entregue no próximo mês, reforma que acabará definitivamente com as escolas de lata na cidade.

No momento da entrega da EPG Jean Piaget, o prefeito Guti reforçou que o investimento comprova a prioridade da atual administração em oferecer o melhor para os alunos e profissionais da rede pública municipal. “Há mais de 20 anos esses alunos sofrem com instalações inadequadas. A inauguração de hoje é motivo de muito orgulho, porque conseguimos oferecer dignidade aos profissionais que trabalham nesta unidade e principalmente aos nossos alunos, que com esse novo espaço terão muito mais segurança e conforto para poder estudar”, destacou.

O novo prédio da EPG Jean Piaget vai abrigar 840 alunos do ensino fundamental. O equipamento possui 12 salas de aula, biblioteca, sala multiuso, cozinha ampla, banheiros acessíveis e vestiário. O complexo possui ainda quadra poliesportiva e playground com piso especial.

O secretário de Educação, Alex Viterale, destacou que o ambiente escolar deve conter os espaços necessários para que a educação seja de qualidade. “Temos que ser excelentes em todos os aspectos quando o assunto é educação pública. Falta pouco para acabarmos com as escolas de lata do município, honrando o que o prefeito determinou. E é dessa maneira que trabalhamos, entregando o que as nossas crianças merecem”, disse.

Também estiveram no evento o vice-prefeito, Professor Jesus, a subsecretária de Educação, Fábia Costa, o secretário de Obras, Francisco Carone, o secretário de Governo, Edmilson Americano, profissionais da educação e a comunidade local.