Guarulhos é campeã no handebol masculino e vice no futsal feminino nos Jogos Regionais

Nesta quinta-feira (8) a equipe de handebol masculino do Time Guarulhos sagrou-se campeã dos Jogos Regionais. Jogando contra Pindamonhangaba, a equipe venceu por 19 a 17 no Ginásio Fioravante Iervolino.

A vaga na final havia sido conquistada no último dia 1º, quando os guarulhenses venceram São José por 27 a 19. Com a conquista dos Regionais, o Time Guarulhos garantiu vaga para os Jogos Abertos do Interior, previsto para acontecer em outubro.

A técnica da equipe, Láusida Goes, enalteceu o esforço do elenco, que fez valer o fator casa e buscou o resultado do início ao fim. “Mais uma final dos Jogos Regionais, desta vez depois de muito tempo, e em casa. O jogo foi de nervosismo do começo ao fim, com muitos erros consecutivos e o adversário abrindo cinco gols de vantagem. Mas nossa equipe não desistiu e conseguiu reverter nos últimos dez minutos”, comentou.

Futsal feminino

Além do handebol, a equipe de futsal feminino do Time Guarulhos também disputou a final dos Jogos Regionais nesta quinta-feira (8), quando a equipe enfrentou Pindamonhangaba em busca do título. Depois de abrir o placar, o time de Guarulhos não conseguiu manter a vantagem e acabou ficando com o vice-campeonato ao perder por 5 a 1 no Ginásio Tabaú, em Pindamonhangaba.

A equipe chegou à final após vencer São Sebastião também por 5 a 1, na última quarta-feira (7), no mesmo ginásio de Pindamonhangaba. Contudo, o segundo lugar garantiu vaga para o time guarulhense disputar os Jogos Abertos do Interior.