Conservatório de Guarulhos apresenta masterclass e recital com violinista da Osesp

Rodolfo Lota, violinista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), é o convidado do Conservatório de Guarulhos para apresentação de recital no sábado (12), às 10h, no auditório do Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear). A entrada é gratuita.

No programa, Lota executa a Sonata nº 1 do compositor belga Eugène Ysaÿe para violino solo. Em seguida, o músico oferece uma masterclass para alunos do projeto Cordas da Capo, coordenado pelos professores Eduardo Maueski e Renato Kutner.

Iniciativa da Secretaria de Cultura de Guarulhos, a apresentação integra o calendário de eventos culturais do conservatório, com rico recorte das atividades formativas que acontecem no espaço.

Sobre Rodolfo Lota

Na Osesp desde 2013, Lota é natural do Rio de Janeiro. Bacharel em música pela Unesp na classe do professor Ayrton Pinto, foi também aluno de Laércio Diniz e Elisa Fukuda. Participou dos festivais Summer Music Academy, em Pensacola (EUA), e Collegium Musicum Schloss Pommersfelden (Alemanha), além de edições do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Venceu os concursos Jovem Solistas Eleazar de Carvalho, Jovem Solista da Experimental de Repertório e Jovem Solistas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Além dessas orquestras, foi o solista à frente da Camerata Fukuda, da Camerata da Unesp, da Camerata Sesi-ES e da Filarmônica Bachiana Sesi-SP.

Para saber mais sobre a programação de eventos culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

O Cemear fica na rua Abílio Ramos, 122, Macedo, em Guarulhos/SP.