Passageiros de linhas da Emtu podem verificar inspeção do ônibus por meio de QR Code

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), com o objetivo de oferecer mais transparência às atividades de inspeção, implantou a tecnologia QR code, oferecendo mais essa forma de acesso à informação dos veículos gerenciados pela empresa.

É possível encontrar o selo com o código na lateral direita dos veículos urbanos. Já nos fretados, rodoviários, vans e micro-ônibus utilizados na operação da RTO — Reserva Técnica Operacional, o QR Code é encontrado na porta.

Para acessar o site com os dados, é necessário que o passageiro aponte a câmera do celular para o QR Code, que encaminhará para um link com informações sobre a data da última inspeção e a situação geral do veículo. Também é possível acessar esses dados através do site (clique aqui), inserindo a placa do veículo.

O QR Code já está disponível em 50% da frota dos ônibus regulares que operam nas Regiões Metropolitanas da Baixada Santista, Campinas, São Paulo, Sorocaba e Vale do Paraíba. Os selos começaram a ser aplicados em setembro, a estimativa é que em até um ano, toda a frota esteja operando com essa tecnologia disponível.