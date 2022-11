Guarulhos Rhynos joga em Curitiba por vaga na final do Brasileiro de Futebol Americano

Neste domingo (13), às 13h, Guarulhos Rhynos e Coritiba Crocodiles se enfrentam pela semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano na Croco Stadium, em Curitiba (PR). A partida será definida em jogo único e quem vencer avança à final da principal competição da modalidade no país.

“É a primeira vez que o time chega a uma semifinal nacional, o que mostra o quão bom tem sido esse primeiro ano para a equipe de Guarulhos. Não é todo time que chega a essa fase e estamos prontos para executar tudo que tem sido treinado”, disse Andre Dela Torre, coordenador defensivo do Rhynos.

A única derrota da equipe guarulhense no torneio foi justamente diante dos paranaenses. Na ocasião, jogando no mesmo local da semifinal, o Coritiba venceu o Guarulhos por 45 a 7. Apesar do revés na primeira fase, o elenco do Rhynos está confiante na classificação.

“Dá pra ganhar, com certeza. Será um jogo difícil, mas temos condições de chegar à final”, finalizou Vinícius Lichtenecker, atleta do Guarulhos Rhynos.