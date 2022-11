Instituições recebem declaração de utilidade pública por trabalho social em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta sexta-feira (11) certificados de declaração de utilidade pública para 29 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) da cidade, que atuam em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. O documento reconhece os serviços prestados, o que facilita àqueles que o possuem firmar contratos junto à municipalidade e a empresas, já que é um indicativo que se trata de uma entidade séria e que presta um serviço de qualidade.

O prefeito Guti participou da entrega aos representantes de cada organização e reforçou a importância dessas parcerias para o pleno atendimento das necessidades do guarulhense. “Pode parecer só um papel pra quem não conhece o trabalho de vocês, mas a gente sabe que esse documento tem muita história. Ele carrega todo o DNA do que vocês fazem pra ajudar as pessoas em Guarulhos. A gente tem muito orgulho de entregar isso pra vocês, porque sabemos o tamanho do trabalho que realizam”, afirmou. Os representantes das 29 instituições receberam os documentos das mãos do prefeito Guti, do vice-prefeito Professor Jesus e do secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante.

“Para nós, todo dia é dia de desafios. Nós enxergamos na Assistência Social a boa vontade, a segurança, o espírito de perseverança, a vontade de melhorar cada vez mais o atendimento. Eu tenho muito respeito pela rede de assistência social de Guarulhos”, comentou Dalila Figueiredo, presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad), uma das instituições homenageadas.

As associações que receberam o certificado atuam nas mais diversas áreas, como esportes, acolhimento, serviços de convivência e casas de repouso. De um modo geral, atuam junto à comunidade, principalmente a mais carente, distribuídas por toda a cidade.

O evento contou com a apresentação de violino realizada pelos alunos da Coliseu Boxe Center, uma das instituições que recebeu o documento.

Organizações contempladas

– Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

– Associação Cultural Interligada Social Esportiva Guarulhos – Aciseg

– Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude – Asbrad

– Associação Casa de Convivência Nossa Senhora Rainha da Paz

– Associação Congregação de Santa Catarina – Lar Madre Regina

– Associação Cristã de Moços de São Paulo – ACM Centro

– Associação Cristã de Moços de São Paulo – ACM Uirapuru

– Centro de Desenvolvimento Comunitário Julian Haranczyk

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos – Apae

– Associação Elisabeth Bruyère

– Cáritas Diocesana de Guarulhos

– Casa dos Velhos Irmã Alice

– Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos – Ciaag

– Centro Social Brasil Vivo

– Instituição Allan Kardec – Alice Pereira – Iakap

– Instituto Assistencial Coliseu Boxe Center

– Instituto Criança Cidadã – ICC

– Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro

– Instituto Forte

– Lar da Irmã Celeste

– Lar São Vicente de Paulo de Guarulhos

– Núcleo Batuíra – Serviço de Promoção à Família

– Assistência Social Dom José Gaspar – Jardim de Repouso São Francisco

– Associação Remar do Brasil

– Instituto Santa Rosália

– Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos

– Núcleo da Expansão da Mente e do Conhecimento – Escola Natasha Franco Vieira – NEMC

– Sociedade Guarulhense de Educação – Soge

– Associação Ação Vida

– Associação O Cristo Libertador