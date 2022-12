Caio Cunha é eleito o novo presidente do Condemat

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, foi eleito em assembleia realizada nesta quarta-feira (21), por unanimidade, o novo presidente do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê para o mandato 2023, com o prefeito de Arujá, Luís Camargo, como vice-presidente; Priscila Gambale, de Ferraz de Vasconcelos, como 1ª tesoureira; Adriano Levorin, de Santa Branca, como 2º tesoureiro e Márcia Bin, de Poá, como secretária geral. A posse será no dia 2 de janeiro. Caio Cunha substituirá o atual presidente, Guti, que passa a presidir o Conselho Fiscal do consórcio.

“É uma grande satisfação ter a oportunidade de presidir o Condemat e contribuir ainda mais com o desenvolvimento regional. O consórcio é um dos principais e mais atuantes do Estado, temos vários projetos importantes para dar andamento, além de buscar novas oportunidades para fortalecer ainda mais o desenvolvimento integrado regional”, disse o presidente eleito, Caio Cunha.

Um dos principais desafios da nova diretoria do consórcio é buscar a aproximação junto às novas equipes do Governo do Estado para o atendimento das principais demandas da região.

Durante a reunião que marcou a eleição da nova diretoria, o atual presidente fez um balanço de sua gestão em 2022 com destaque para o grande volume de parcerias com empresas privadas e instituições visando a capacitação de técnicos e o oferecimento de novas oportunidades para a população, além do reconhecimento do trabalho de fomento ao desenvolvimento sustentável, com premiações do Tribunal de Contas, Sebrae e Rede Estratégia ODS.

“Ao longo do ano firmamos muitas parcerias importantes que têm garantido excelentes resultados internamente para os nossos técnicos, e na ponta, para a população. Exemplo disso é a parceria que firmamos hoje com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado (CAU/SP) e que será executada a partir de 2023 com o desenvolvimento de projetos de cooperação técnica com os municípios”, disse o presidente que também citou o projeto Recicla Cidade, que teve início em 2021 e neste ano garantiu três prêmios para o Condemat.

Outro ponto destacado pelo presidente foi a ampliação do consórcio, que a partir de janeiro de 2023 passa a contar com o município de Igaratá, e ainda no primeiro semestre terá Mairiporã na composição.

“A ampliação do consórcio era uma das prioridades da gestão. Quanto maior a nossa representatividade, mais força temos perante os órgãos estaduais e federais na solicitação de investimentos e projetos para a região”, destacou Guti.

O Conselho Fiscal do consórcio será composto pelos prefeitos Carlos Alberto Taino Júnior (Biritiba Mirim), José Luiz Eroles (Guararema), Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba), Vanderlon Gomes (Salesópolis), Carlos Chinchilla (Santa Isabel) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano).

O Condemat é integrado hoje pelas cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano. A estrutura do consórcio é formada pelo Conselho de Prefeitos e pelas Câmaras Técnicas, integradas por secretários e gestores das principais áreas das administrações municipais.

Parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo permitirá ações conjuntas e projetos de cooperação técnica

Finalizando o ano com mais uma parceria, o Conselho de Prefeitos assinou o Protocolo de Intenções com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado (CAU/SP) juntamente com a conselheira regional da entidade e técnicos regionais.

A parceria, idealizada pela Câmara Técnica de Planejamento com o objetivo de realizar ações conjuntas de fiscalização e orientação junto aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo, bem como para o desenvolvimento de projetos de cooperação técnica a partir de planos de trabalho com os municípios.

“O CAU por diversas vezes já foi parceiro do Condemat ao participar de nossas reuniões e dialogar com os municípios. Agora oficializamos esta parceria que resultará em ainda mais conhecimento aos gestores”, disse o coordenador da Câmara Técnica, Elvis Vieira.

Também acompanharam a assinatura do Protocolo Intenções a fiscal regional do CAU/SP, Karen Ferraz e a coordenadora regional, Simone Ikeda.