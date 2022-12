Novembro registrou maior número de mortes no trânsito em Guarulhos

Maria Menezes

Novembro foi o mês com maior quantidade de mortes no trânsito neste ano com 17 ocorrências, seguido de agosto e setembro, com 16; abril e outubro (13); janeiro, fevereiro e março (12); junho (10); maio e julho (08). Os dados foram divulgados pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP).

Motocicleta foi o principal veículo de locomoção das vítimas, com 52 mortes durante o ano – em novembro foram sete, seguido de pedestres, com 45 ocorrências durante o ano e cinco em novembro. Atropelamentos contabilizaram 54 óbitos durante o ano, seguido de colisão com 42 e choque com 21. Em vias municipais 55,47% das mortes foram contabilizadas enquanto rodovias 35,5% delas.

Em relação aos tipos de vítima condutores foram 51,9% das fatais enquanto pedestres foram 32,85%, seguido de passageiros (8,76%). Jovens entre 18 e 24 anos somaram 19 mortes durante os 11 meses. Homens foram 78,83% dos óbitos e mulheres 20,44%.