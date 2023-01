Animais do Zoológico de Guarulhos são tema de concurso de fotografia

Para aproveitar o Dia Nacional da Fotografia, comemorado neste domingo (8), o Zoológico de Guarulhos promove durante todo o mês de janeiro um concurso de fotografia no Instagram (#zoologicoguarulhos) cujo tema são os animais do parque.

Iniciada nesta segunda-feira (9), a iniciativa objetiva dar mais visibilidade às atrações oferecidas à população pelo zoo, considerado uma das grandes atrações na cidade no período de férias escolares, especialmente por ser gratuito e pela sua variedade de espécies.

Os interessados em participar devem seguir e marcar as páginas @zooguarulhos, @prefeituraguarulhosoficial e #concursofotograficozoogru no Instagram. As fotos precisam ser dos animais do zoo de Guarulhos.

A equipe de Educação Ambiental irá selecionar as 12 melhores fotos marcadas de 10 a 31 de janeiro, que serão publicadas nos stories do perfil oficial do zoológico. Das 12 fotos, três serão escolhidas por votação popular no stories do @zooguarulhos do dia 31 de janeiro até as 17 horas do dia 3 de fevereiro. O resultado será divulgado no próprio dia 3 no perfil oficial e os autores receberão um pequeno kit do zoo. Todos os 12 selecionados da primeira etapa terão o @ marcado na imagem.

Serviço

Criado em 1981 e atualmente com mais de 500 animais de diversas espécies, o Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França, e está aberto ao público de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada e estacionamento gratuitos.