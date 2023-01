Idosos atendidos pela Prefeitura recebem orientações sobre cuidados com a pele

Cerca de 80 idosos que participam do projeto Academia na Praça 60+ participaram da palestra “Olhar com outros olhos – prevenção e cuidados com a pele na terceira idade” nesta segunda-feira (9) no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos visa a levar informações sobre promoção à saúde e prevenção a doenças.

A ação ficou a cargo da esteticista Sidneia Helena Santos, que abordou tópicos como o uso do protetor solar e a importância dos cuidados com a pele durante o envelhecimento.

O projeto Academia na Praça 60+ é coordenado pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, e oferece atividades físicas, de recreação e de lazer a pessoas acima de 60 anos em 20 polos espalhados pela cidade como forma de promover a qualidade de vida, a saúde e a integração da turma da melhor idade.

Mais informações sobre os polos podem ser obtidas no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/academia-na-praca-60 ou pelo telefone (11) 2085-5632.