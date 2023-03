Prefeitura inicia no Bom Clima a construção do 29º Ecoponto de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos deu início nessa semana à construção do 29º Ecoponto da cidade. Desta vez o local beneficiado é a avenida João Bernardo Medeiros, ao lado do ginásio poliesportivo Paschoal Thomeo (Thomeozão), no Jardim Bom Clima.

Servidores da Secretaria de Serviços Públicos trabalham na construção da edificação de apoio, no cercamento com alambrado e na reforma para a adequação do muro, do piso externo e da entrada do local. Para garantir a sustentabilidade da obra parte dos materiais utilizados, como cerâmicas, portas e janelas, são provenientes dos demais ecopontos já em funcionamento.

O secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, destaca o investimento da atual gestão em alternativas que facilitem o descarte correto de resíduos por parte da população. “No ano passado inauguramos cinco ecopontos e em 2023 estudamos a abertura de novos equipamentos. O fácil acesso a esses locais evita que milhares de toneladas de materiais sejam descartados em rios, praças e terrenos”.

Os ecopontos recebem pequenos volumes de entulho, móveis velhos, restos de podas de árvores, entre outros materiais. Mais informações, endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no site www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.