Proteção Animal promove o primeiro EducaPet do ano em escola do Pimentas

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos retomou nesta quinta-feira (16) o projeto EducaPet, que leva conscientização sobre os cuidados necessário para o bem-estar físico e emocional dos animais de estimação, principalmente cães e gatos. O primeiro local a receber a palestra neste ano foi a EPG Helena Antipolff, no Jardim Monte Alegre, região do Pimentas.

Cerca de 400 alunos dos anos iniciais do ensino fundamental participaram da conversa, que abordou questões como espaço, atenção, alimentação adequada, importância da adoção, da castração, da vacinação e dos cuidados veterinários necessários aos pets. O encontro foi conduzido por Juliana Kopczynski, diretora do DPAN, e contou com a presença da cachorrinha Fofinha Algodão-Doce.

Iniciado em março de 2022, o Educa Pet já visitou 35 estabelecimentos de ensino, entre escolas e CEUs, e contou com a participação de mais de 12,5 mil alunos. “Nosso sentimento é o de dever cumprido. Sentimos que as crianças aprendem muito e levam para casa conhecimentos úteis para cuidar melhor de seus bichinhos. Nosso objetivo é levar o projeto a todas as escolas de Guarulhos”, revelou Juliana.