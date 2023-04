Eniac firma parceria com Prefeitura de Guarulhos para estudos em habitações populares

O Centro Universitário Eniac, por meio do seu Escritório de Projetos da Escola de Construção (EPEC) e do Centro de Inovação Tecnológica de Guarulhos (CITIG), fechou uma parceria com a Prefeitura de Guarulhos para a elaboração de habitações de interesse social no município.

De acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Habitação de Guarulhos e do Eniac, os primeiros trabalhos dos alunos devem ser direcionados para as famílias carentes que vivem na região de Cumbica, terceira mais populosa da cidade, com cerca de 92 mil habitantes – atrás apenas dos Pimentas e do Bonsucesso.

Coordenador do EPEC e da Escola de Construção do Eniac, o arquiteto e professor Carlos Guerra e a arquiteta e professora Cristina Melo são alguns dos representantes da instituição à frente da parceria com a Prefeitura. Para o docente, o trabalho é extremamente necessário, visto que 20 mil guarulhenses estão em situação de rua, segundo estimativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Além disso, Guerra ressaltou que muitas moradias no município estão em situação precária ou em áreas irregulares.

“Estamos nos reunindo semanalmente com os técnicos da Prefeitura. É um trabalho árduo, que envolve iniciativas pública e privada, a expertise dos professores do Eniac, o conhecimento dos profissionais do município, além, claro, da dedicação dos nossos estudantes estagiários. Inclusive, alguns são intercambistas oriundos do Japão, Áustria, Tunísia e Polônia. No fim, além de auxiliar quem precisa, podemos dizer que todos nós estamos aprendendo muito”, avaliou o professor.

Reitor do Eniac, o professor Ruy Guérios elogiou a parceria e acrescentou: “A falta de moradia é um dos principais problemas do Brasil. Além disso, muitos que têm um lar, vivem em condições subumanas. Moramos na segunda maior cidade do Estado mais rico da União. Nossa economia está entre as 20 principais do país. Podemos e devemos fazer mais pelas famílias que precisam. Por isso, gostaria de parabenizar os professores, os nossos alunos e todos do Escritório de Projetos que estão envolvidos no projeto”, concluiu.

A Escola de Construção foi criada em 2016 e, desde então, implantou os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Construção de Edifícios e Engenharia Ambiental. O Escritório de Projetos (EPEC) foi inaugurado em 2018 e vem firmando parcerias com diversas empresas, instituições e projetos com o Poder Público.