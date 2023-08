Atletas guarulhenses conquistam um total de 10 medalhas no campeonato de caratê

Atletas Guarulhenses de caratê conquistaram um total de 10 medalhas em 12 categorias disputadas no campeonato da Associação Cooperativa das Academias de Karatê (ACAK) no dia 31 de julho. Sendo divididas em quatro medalhas de ouro, duas de prata e quatro de bronze.



O grupo esteve presente com sete atletas da academia de Karatê Gojira, no campeonato que aconteceu em Várzea Paulista, interior de São Paulo. Onde os próprios atletas foram até as competições custeando os seus gastos, como alimentação e mobilidade.



Dois dos atletas, Lucas Kalenski Bertolino Silva, de 11 anos, e Allan Lujan da Silva, de 15 anos, viajam ainda este mês para outra competição, onde vão participar de uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Karatê, em Serra, no Espírito Santo.

- PUBLICIDADE -