Caminhão de entulho abre buraco em rua do Cocaia

Um caminhão carregando de material e entulhos, abriu um buraco na rua Delmiro altura do número 136, no Cocaia nesta manhã. Segundo informações o caminhão conseguiu abrir a cratera e fez com que a roda do veículo ficasse presa nela.



Até o momento a situação estava sendo resolvida com o material sendo retirado de dentro do caminhão. Apesar do transtorno no local, não houve vítimas.





