Dias nublados e tempo chuvoso permanecem em Guarulhos

Durante esta semana, o tempo chuvoso da emenda de feriado irá permanecer ativo na cidade, tendo como a maior máxima da semana de 31°C nesta segunda-feira (16), porém com pancadas de chuva ao decorrer do dia. Para terça-feira (17) e quarta-feira (18) Guarulhos irá contar com os dias nublados com máxima de 29°C na terça e mínima de 14°C na quarta.



Chegando no fim da semana, o frio aumenta tendo a mínima em 13°C com o dia nublado e chuva pela manhã, já na sexta-feira (20) as pancadas de chuva chegam somente à noite.

