Tabuleiro gigante ensina crianças sobre coleta seletiva e preservação do meio ambiente

- PUBLICIDADE -



Alunos do ensino fundamental do Colégio Parthenon – Unidade Vila Augusta, participaram nesta quinta-feira (13) de uma atividade lúdica sobre sustentabilidade com foco na importância da separação e da destinação correta dos resíduos sólidos gerados na escola e também em casa.

Promovida pela Secretaria de Serviços Públicos, a ação foi composta por jogos educativos que abordaram a temática de forma simples e divertida. Interagindo com um tabuleiro gigante, a turminha aprendeu separar os materiais recicláveis dos orgânicos, fator fundamental para o sucesso da coleta seletiva, entre outras informações importantes sobre preservação do meio ambiente.

O secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, destacou a pertinência das ações educativas com estudantes. “As escolas desempenham um papel crucial na disseminação de informações, por isso estamos organizando estas palestras e oficinas no ambiente escolar”, afirmou o gestor.

Escolas interessadas em receber atividades sobre sustentabilidade devem entrar em contato pelo e-mail [email protected].