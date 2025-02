CEU Bonsucesso inaugura brinquedoteca com diversão garantida para as crianças

- PUBLICIDADE -



Com o objetivo de oferecer um espaço lúdico e divertido para as crianças a Prefeitura de Guarulhos inaugurou nesta semana uma brinquedoteca no CEU Bonsucesso. O novo espaço de lazer gratuito conta com ampla variedade de brinquedos, que visam a estimular o aprendizado por meio do brincar, respeitando todas as fases do desenvolvimento infantil.

A brinquedoteca dispõe de diversos itens, sendo a principal estrutura composta por escorregadores, uma extensa piscina de bolinhas e um playground de plástico, projetado de forma segura e personalizada.

As crianças podem explorar e socializar durante os momentos de descontração utilizando duas gangorras, um gira-gira, uma mesinha infantil e um painel tátil para os pequenos, ideal para auxiliar nas habilidades motoras e no desenvolvimento integral. Além disso, na entrada há uma colmeia para que os visitantes deixem os calçados antes de brincar e pufes para que os pais possam aguardar confortavelmente.

“A brinquedoteca também será utilizada de forma educativa e interativa com a visita dos alunos da rede municipal, especialmente das turmas do berçário. As famílias têm, agora, mais uma excelente alternativa para que as crianças se divirtam com segurança”, destaca Willian Nascimento, gestor do CEU Bonsucesso.

O espaço atende crianças de diferentes idades, de bebês a jovens de 12 anos, acompanhados pelo responsável legal durante a utilização da brinquedoteca. O horário de funcionamento segue o mesmo do CEU, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados e domingos das 8h às 17h.