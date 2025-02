Guarulhos abre 2,9 mil vagas para o projeto Iniciação Esportiva 

- PUBLICIDADE -



Na próxima quarta-feira (19) a Secretaria de Esporte e Lazer de Guarulhos abre inscrições para o projeto Iniciação Esportiva, que atende crianças e adolescentes entre sete e 17 anos. Serão disponibilizadas 2,9 mil vagas em 14 núcleos espalhados pela cidade, contemplando 18 modalidades esportivas. As inscrições seguem até sexta-feira (21) ou até que sejam preenchidas todas as vagas.

Para se inscrever basta comparecer ao local da aula escolhida a partir das 9h levando original e cópia do RG (do responsável e da criança) e o comprovante de residência, procurando o professor responsável pela atividade.

Além dos núcleos próprios da Secretaria de Esporte e Lazer, como o Estádio da Ponte Grande, o Ginásio Bonifácio Cardoso, o CSE João do Pulo e o Ciad, o programa conta com parceiros como o CIC Marcos Freire, o Clube Recreativo e a ACM. As aulas iniciam no dia 24 de fevereiro.

Já os CEUs Bonsucesso, Paraíso-Alvorada, Ottawa-Uirapuru, Continental, Rosa de França e Pimentas abrem as inscrições no dia 6 de março e as aulas começam em 10 de março. As inscrições para as aulas de natação no CSE João do Pulo serão abertas em março e as datas serão divulgadas em breve.

Para obter mais informações entre em contato com a Pasta pelo telefone (11) 2087-6866 ou pelo e-mail [email protected]. Consulte toda a programação e os endereços dos núcleos esportivos em https://portaldoesporte.guarulhos.sp.gov.br/nucleos-esportivos.