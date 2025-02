Prefeitura realiza serviços de prevenção a enchentes na região da Cidade Satélite

Para reforçar as ações voltadas à prevenção de enchentes, a Prefeitura de Guarulhos realizou na madrugada desta quinta-feira (13) a desobstrução e a limpeza de bocas de lobo localizadas em diversas vias da região da Cidade Satélite. No total foram removidos seis metros cúbicos de resíduos.

Para desobstruir e limpar as bocas de lobo, dispositivo do sistema de drenagem importante para o escoamento de águas pluviais, a regional Cidade Satélite da Secretaria de Administrações Regionais utilizou um caminhão hidrojato.

Com o objetivo de não atrapalhar o trânsito, o serviço foi realizado durante a madrugada nas avenidas Marginal e Novo Brasil, nas ruas Orlanda Bergamo e Capela Nova e na estrada Velha Guarulhos-São Miguel.

Lavagem

Ainda nesta quinta-feira ruas localizadas na região do Jardim Paraventi e do Jardim Cerconi, que ficaram sujas por conta do forte temporal que caiu na cidade na última segunda-feira (10), foram lavadas com o apoio de um caminhão-pipa.

O serviço também foi realizado nas ruas Maria Zintil, Paulo Sérgio, Senhorinha Deolinda de Freitas e Auad Abrahão e nas avenidas Prefeito Antônio da Costa Santos e Benvindo Tolentino Neto.