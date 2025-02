Cidade Soberana recebe ações de zeladoria da Prefeitura

- PUBLICIDADE -







Em atendimento a diversas solicitações da população, a Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos iniciou nesta quinta-feira (20) a execução de serviços de zeladoria na praça das Conchas, no bairro Cidade Soberana.

Localizada na avenida Tanque D’arca, a praça das Conchas estava com o mato alto, que cresceu por conta das últimas chuvas. Para deixar o local limpo a regional São João da pasta promoveu a roçagem mecanizada e a capina, além de realizar a limpeza e a remoção dos resíduos.

Nos últimos dias a SAR vem atuando em diversos pontos da Cidade Soberana com a realização da roçagem e limpeza das praças Estrela e do Mineiro, além de toda a extensão do canteiro central da avenida Monte Alegre, principal via de acesso ao bairro.

Terminal São João

No Jardim São João os cuidados ocorrem no terminal de ônibus, com o corte do mato. Em seguida, a equipe da regional entrará com ações na estrada Guarulhos-Nazaré.

A administração municipal vem movimentando as equipes das oito regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.