Defesa Civil alerta para o de risco de fortes chuvas em Guarulhos

- PUBLICIDADE -







Nesta quinta-feira (20) o dia começou com sol entre nuvens e chuvas isoladas no interior paulista. O dia tem sensação de calor em todo o Estado, com temperaturas elevadas, que combinadas à passagem de uma frente fria no oceano podem causar chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia em Guarulhos, ventos intensos (40-60 km/h) e momentos de tempestade com a presença de raios. Os modelos indicam maior precipitação em toda a faixa leste e Vale do Ribeira. Em regiões em que o solo já se encontra encharcado, recomenda-se atenção redobrada (veja registros pluviométricos abaixo).

A recomendação é que em caso de tempestades os cidadãos permaneçam em local seguro. Em veículos, deve-se evitar locais com possibilidades de enchentes, como corredores de baixadas ou vias às margens de rios e córregos. Motociclistas devem evitar pontos com corredeiras, ou em que a água ultrapasse vinte centímetros ou não permita a visibilidade do terreno.

Os moradores de áreas suscetíveis a riscos de deslizamento devem buscar abrigo em locais seguros com seus familiares, especialmente se perceberem sinais como deslocamentos de terra, estalos em construções, rachaduras no solo e inclinações de árvores ou postes.

Em caso de emergência a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199.

Índices pluviométricos recentes nas regiões de Guarulhos

Aracília

12h – 53,6mm

24h – 53,6mm

Acumulado do mês: 233,4mm

Cumbica

12h – 32,8mm

24h – 32,8mm

Acumulado do mês: 254,2mm

Nova Cidade

12h – 39,4mm

24h – 39,4mm

Acumulado do mês: 190,6mm

Bonsucesso

12h – 44,4mm

24h – 44,4mm

Acumulado do mês: 300,2mm

Centro (base)

12h – 0mm

24h – 61mm

Acumulado do mês: 347mm