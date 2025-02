Oficina de Danças Circulares no Bosque Maia terá edição especial neste domingo

- PUBLICIDADE -







Neste domingo (23), às 10h, a tradicional Oficina de Danças Circulares, promovida mensalmente pela Secretaria da Saúde na tenda verde do Bosque Maia, oferecerá ao público uma edição especial inspirada no Carnaval. Aberta a todas as idades e sem necessidade de experiência prévia, a atividade contará com coreografias autorais de focalizadores locais e de renomados especialistas da modalidade, valorizando a simbologia e os significados das danças dos povos.

Caracterizada pelo movimento coletivo em roda e pelas mãos dadas, a prática promove a cooperação, resgata memórias afetivas e contribui para o bem-estar. Além disso, para Denise Castanho Antunes, focalizadora da oficina e gerente do Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics), a dança, presente nas principais tradições, expressa a alma de um povo. “Ela traduz emoções e sentimentos que ganham novos significados quando compartilhados em roda. Nessa vivência especial, tal conexão se fortalece ao resgatar a essência da maior festa popular do Brasil, recriando diferentes gêneros musicais e estilos de dança”, explica.

A oficina também integra as ações do programa Movimenta Saúde, da Secretaria da Saúde, que enfatiza a prevenção e a qualidade de vida. Em fevereiro, as cores rosa e laranja são destaque para reforçar a conscientização sobre a prevenção da gravidez na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis, câncer e leucemia, além da importância de hábitos saudáveis para evitar doenças crônicas.

Para aproveitar melhor a experiência, recomenda-se o uso de roupas leves e calçados confortáveis. Devido ao calor, levar uma garrafinha de água é essencial. Quem quiser entrar ainda mais no clima pode usar acessórios carnavalescos, especialmente nas cores rosa e laranja, em apoio às campanhas do mês. O evento se encerra ao meio-dia.

Serviço

Bosque Maia (tenda verde). Avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro