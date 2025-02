Zoológico promove oficina de adereços ecológicos para o Carnaval

- PUBLICIDADE -







Você sabia que glitter, colas sintéticas, plásticos e outros itens utilizados para confeccionar adereços de Carnaval causam muitos danos à natureza? O glitter, microplástico brilhoso que os foliões amam, por exemplo, é composto por folhas de alumínio, dióxidos de titânio, óxidos de ferro e outros itens não recicláveis que levam muitos anos para se decompor, intoxicando a água, o solo e os animais.

Diante disso, se você é um folião consciente e quer se enfeitar para brincar sem prejudicar a natureza, o Zoológico de Guarulhos convida para a oficina Carnaval Ecológico, que acontece nas próximas terça e quinta-feira, dias 25 e 27, em quatro turmas diárias, das 9h30 às 16h.

As inscrições são realizadas presencialmente no Museu de Ciências do parque 15 minutos antes do início de cada turma, com 20 vagas cada. Os materiais utilizados nas oficinas serão fornecidos no local e os participantes poderão levar os artefatos para casa.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (acesso até as 16h30). A entrada é gratuita.