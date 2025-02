Dia do Esportista é marcado por ações da Prefeitura de Guarulhos

Nesta quarta-feira (19), data em que se comemorou o Dia do Esportista, a gestão da Secretaria de Esporte e Lazer de Guarulhos promoveu uma série de ações buscando melhorias e incentivo para o esporte na cidade.

Além das publicações das inscrições na Corrida e Caminhada do Batom e do calendário da Olimpíada Colegial Guarulhense, o secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, juntamente com o diretor de Desporto Amador, Vanderlei Giorgeto, visitaram as dependências do Clube Recreativo, local parceiro da Prefeitura e no qual há o intuito de ampliar o atendimento.

Em um dia emblemático, que visa ao incentivo à prática esportiva, Lisboa destacou a importância de buscar recursos para incrementar o orçamento da pasta. “Sabemos da necessidade financeira da secretaria para poder atingir nossas metas de governo e vamos buscar recursos para que o incentivo ao esporte seja uma realidade na cidade”.

Os gestores cumpriram ainda agenda na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) com o objetivo de buscar recursos para a pasta.

Dia do Esportista

O Dia do Esportista é comemorado em 19 de fevereiro para reconhecer e motivar atletas de alto rendimento, desportistas profissionais e aqueles que se dedicam ao esporte em busca de uma vida saudável e momentos de diversão.

A origem da celebração é a lei federal 8.672, promulgada em 6 de julho de 1993, popularmente chamada de Lei Zico.