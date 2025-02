GCM prende dois homens por porte ilegal de arma de fogo no Jardim Adriana

- PUBLICIDADE -







Agentes da Inspetoria Oeste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na tarde desta quarta-feira (19) dois homens por porte ilegal de arma de fogo no Jardim Adriana. A equipe efetuava um patrulhamento preventivo pela região quando deparou com dois suspeitos, um deles armado, pela rua João Gomes, os quais conseguiram evadir adentrando uma área de mata.

Com o apoio de outras equipes da GCM, os agentes fizeram uma varredura nas imediações e conseguiram informações de que os suspeitos, na fuga, haviam dispensado o armamento, sendo ele recolhido por duas diferentes pessoas. Com as características dos novos personagens da ocorrência, os GCMs lograram êxito em localizá-los com um revólver calibre .32 sem munição.

Os detidos confirmaram ter encontrado a arma no chão e alegaram não ter cometido nenhum delito e que apenas a mantiveram em seu poder. Diante dos fatos, os dois homens foram encaminhados ao 9º Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que lavrou boletim de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo. Os acusados permaneceram detidos e à disposição da Justiça.