Prefeitura inicia entrega de material escolar para alunos da rede municipal

A Secretaria de Educação deu início na tarde desta terça-feira (18) à entrega do material escolar para os alunos matriculados na rede municipal de ensino. A entrega garante aos alunos itens indispensáveis ao desenvolvimento das atividades pedagógicas durante todo o ano letivo.

Lápis, caderno, caneta e borracha, entre outros essenciais para o aprendizado, compõem o kit de material escolar. O secretário de Educação Silvio Rodrigues acompanhou satisfeito a entrega nas escolas da Prefeitura de Guarulhos João Balbino Filho, na Ponte Grande, e Tizuko Sakamoto, no Conjunto Marcos Freire.

“Com grande agilidade para evitar atrasos, o prefeito Lucas Sanches não poupou esforços para que pudéssemos superar as expectativas e garantir o início imediato da entrega dos materiais”, comemorou Rodrigues.

A entrega dos kits de material escolar é uma ação que atende mais de 115 mil alunos da rede municipal. Os artigos que compõem o kit são divididos de acordo com a faixa etária dos alunos e contemplam a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Muito além de contribuir para o desenvolvimento das atividades e aprimorar momentos de aprendizagem com os estudantes, a entrega do kit de material escolar logo no início do ano letivo permite o planejamento de ações para estimular a criatividade e o universo lúdico das crianças.