Carreta da Saúde da Mulher ficará no Shopping Bonsucesso até 10 de maio

A Carreta da Saúde da Mulher já está no estacionamento do Shopping Bonsucesso para realizar exames em pacientes que aguardam na fila da regulação municipal. O atendimento estará disponível no local até 10 de maio.

Os exames são exclusivos para mulheres previamente agendadas. As pacientes na fila de espera são contatadas pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, que informa data, horário e local do procedimento. Para garantir o atendimento é essencial manter o cadastro atualizado na UBS.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos, a Fidi (Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem) e a operadora de telecomunicações Fibrion, que oferecem exames fundamentais para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças. A relação de exames oferecidos inclui mamografia bilateral, ultrassonografia mamária e ultrassonografia transvaginal.

Antes de chegar ao Shopping Bonsucesso (estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308, Jardim Albertina), a unidade móvel esteve no supermercado Sonda Vila Rio, onde permaneceu até 22 de fevereiro. Após essa etapa, seguirá para outro ponto da região central, com o novo endereço a ser divulgado em breve.