Polo UAB Guarulhos prorroga inscrições para pós-graduação EAD em gestão escolar

As inscrições para o curso de pós-graduação lato sensu de gestão escolar, na modalidade ensino a distância (EAD), foram prorrogadas até 16 de março. Ofertado pelo polo Guarulhos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e coordenado pela Escola de Administração Pública (Esap) o curso é gratuito e disponibiliza 15 vagas.

Ministrada pela Universidade Federal de Uberlândia, a pós-graduação em gestão escolar é voltada prioritariamente aos seguintes profissionais de escolas públicas estaduais e municipais: diretores escolares em exercício, coordenadores pedagógicos em exercício e técnicos das secretarias estaduais e municipais de educação que atuem na área de formação para diretores escolares. O edital completo pode ser consultado no link https://cursos.fau.org.br/curso/gestao-escolar/.

A Esap tem a interface com a Prefeitura de Guarulhos por meio do Departamento de Modernização Administrativa da Secretaria de Gestão. Ela funciona no Centro Municipal de Educação Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).