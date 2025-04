Alunos de escola municipal no Seródio compartilham aprendizados sobre o combate à dengue

Na manhã desta terça-feira (8), os brigadistas estudantis da EPG Tom Jobim, na Cidade Seródio, reuniram-se para avaliar as ações da campanha de conscientização e combate ao mosquito Aedes Aegypti, ocasião em que expuseram os resultados para representantes da Secretaria de Educação (SE). Durante a Semana de Mobilização contra a Dengue, que aconteceu entre os dias 31 de março e 4 de abril, as escolas da rede municipal desenvolveram ações que mobilizaram tanto os alunos e professores quanto os familiares e a comunidade escolar.

O secretário de Educação, Silvio Rodrigues, acompanhou de perto o encontro de avaliação da campanha na EPG Tom Jobim. “É muito gratificante observar que as crianças têm desenvoltura e poder de argumento, e somam junto às propostas do prefeito Lucas Sanches conhecimentos adquiridos por todo esse envolvimento no combate ao mosquito da dengue”, criando uma grande rede de ações”, comemorou Rodrigues.

Além de cartazes e bilhetes, os alunos do 3º ano da professora Sueli Nascimento de Oliveira fizeram uma paródia da música Xô Dengue. “As crianças compartilharam todo esse trabalho que fizemos na escola, conscientizaram seus parentes e vizinhos, e desde a semana passada as famílias estão participando ativamente da campanha”, contou a professora.

Iniciativa da SE, a implantação das brigadas estudantis em todas as escolas municipais e as ações de vistorias contínuas para a identificação e eliminação de criadouros do mosquito da dengue possibilitaram aprendizagens alinhadas ao contexto em que os alunos estão inseridos.

Em uma roda de conversa, alunos das turmas do ensino fundamental também contaram ansiosos tudo aquilo que aprenderam. “Eu aprendi que os mosquitos depositam os ovinhos na água parada, e dali nascem larvas que vão crescer, se tornar mosquitos e podem deixar a gente doente, então, não pode deixar garrafas e pneus jogados para não acumular água”, explicou João Pedro, de 7 anos, aluno do 2º ano.

Já a aluna Manuella, 9, do 4º ano, falou sobre as experiências de conscientização com sua família, principalmente com seu irmãozinho. Ela também elencou os principais sintomas da doença, que devem servir de alerta. “Febre alta, dor de cabeça e no corpo, cansaço, se você sentir esses sintomas, deve ir para o hospital imediatamente”.

Na sexta-feira (4), os alunos de todas as turmas saíram em campanha pelo entorno da escola, oportunidade que tiveram para conversar com a comunidade e alertar as pessoas sobre os riscos de contágio e modos de prevenção e combate.