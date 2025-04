Zoológico promove atividades educativas e interativas em abril

O Zoológico de Guarulhos divulgou nesta segunda-feira (7) a programação de atividades abertas ao público durante o mês de abril. A participação é livre e gratuita e as inscrições devem ser feitas no local até 15 minutos antes do início de cada atividade.

Confira a programação

Jardim Sensorial

Em comemoração ao Dia Mundial do Autismo, o zoo promove a atividade Jardim Sensorial – Inclusão e Percepção nos dias 8, 10, 15, 17, 22, 24 e 29, das 9h30 às 16h, com turmas a cada 30 minutos. Serão três estações espalhadas pelo parque abordando a diferença entre humanos e animais com foco nos cinco sentidos.

Miniterrário

Para quem deseja aprender a construir um miniecossistema, na próxima quarta-feira (16), às 10h, às 11h e às 16h, acontece a oficina de terrário Catavento Mini no auditório do parque. Os participantes vão aprender a construir um ecossistema em escala reduzida em um ambiente fechado e poderão levar sua produção para casa. Cada turma tem 20 vagas.

Caminho das Abelhas

No dia 30 de abril, às 10h, às 11h, às 13h30 e às 15h acontecerá um passeio pelo zoológico com explicação sobre as plantas do local, a história das abelhas no Brasil, o processo de produção de mel, como ocorre a polinização, estrutura das colmeias, a importância das abelhas para os humanos, entre outros assuntos.

Mudanças climáticas

A equipe do Museu Catavento irá conversar com os participantes sobre um dos maiores desafios ambientais da atualidade, que já está afetando ecossistemas, economias e a sociedade como um todo. A palestra vai abordar ainda as possíveis soluções para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. O evento acontece no dia 30, às 11h, no auditório do zoológico.

Dúvidas

De quarta a sexta-feira, até o próximo dia 30, a equipe de educação ambiental do zoo irá circular pelo parque para tirar dúvidas dos visitantes.

Toda a programação está sujeita a alterações conforme o clima, o número de participantes e as condições dos animais.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (acesso até as 16h30). A entrada é gratuita.