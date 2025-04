GCM prende homem por tráfico de entorpecentes no Jardim Santa Inês

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na noite de segunda-feira (7) por tráfico de entorpecentes no Jardim Santa Inês. A equipe em patrulhamento preventivo pela região deparou com o acusado na rua Nhambu. Ele tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi detido para averiguação com uma bolsa contendo embalagens com as substâncias ilícitas e dinheiro.

Diante disso, as partes foram encaminhadas ao 7° Distrito Policial (estrada Guarulhos-Nazaré, 2.447 – Jardim São João) para conhecimento da autoridade de plantão que requisitou perícia técnica nos materiais apreendidos. O laudo positivou para 117 embalagens contendo cocaína e outras 12 com maconha, além de 382 reais em dinheiro. A autoridade policial então ratificou a prisão em flagrante do homem por tráfico de entorpecentes, mantendo-o detido e à disposição da Justiça.