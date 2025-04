Concurso de startups irá premiar as soluções mais inovadoras para Guarulhos

No dia 23 de maio, a Prefeitura de Guarulhos realizará a nona edição do PITCH4GRU, tradicional concurso de startups que acontece dentro do evento Experimenta. O objetivo é atrair startups que tenham soluções para os problemas da cidade relacionados ao tema do evento, que neste ano é Administrações Regionais, e também valorizar o empreendedorismo inovador e tecnológico.

Além de conhecer startups que podem contribuir com a melhoria da cidade no tema, o evento vai premiar as três melhores soluções apresentadas.

A inscrição é gratuita. Podem participar empresas de base tecnológica que estejam ao menos em estágio pré-operacional no mercado e que possuam soluções relacionadas à zeladoria, limpeza urbana, recapeamento, drenagem de córregos, entre outros.

As startups habilitadas terão cinco minutos para apresentação do seu pitch e mais cinco minutos para responder perguntas da banca de jurados que fará a avaliação de cada apresentação.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de abril e podem ser realizadas através do site: experimenta.guarulhos.sp.gov.br. Neste site, os interessados podem encontrar também o regulamento completo do evento.

Dúvidas ou mais informações podem ser solicitadas através do e-mail [email protected] e também através do telefone: (11) 2475 7921.