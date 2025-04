Programa canadense P.A.R.T.Y. orienta alunos da rede pública sobre uso abusivo do álcool

Vinte e nove alunos do ensino médio da Escola Estadual Professora Idalina Ladeira Ferreira, localizada no Cidade Soberana, participaram nesta terça-feira (15), no auditório do Hospital Geral de Guarulhos (HGG), do programa P.A.R.T.Y. (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude). A ação é liderada pelo Grupo de Segurança Viária, órgão coordenado pelas secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e da Saúde.

Os estudantes assistiram a palestras ministradas por Maria Luiza Sales Garcia (educadora de trânsito da STMU), Firmino Manoel da Silva (assessor de políticas governamentais da STMU), Paulo Henrique Nogueira de Brito (Detran-SP), José Aparecido Vitor e Marco Antônio Ferreira (Policias Municipais) e do cabo Kainã Lima (Corpo de Bombeiros).

Os palestrantes abordaram temas como a educação para o trânsito, a fiscalização, noções de primeiros socorros e emergências e, especialmente, sobre o uso abusivo do álcool e as suas consequências no trânsito, no trabalho, na vida pessoal e social.

Após o momento formativo, os estudantes visitaram vítimas de acidentes de trânsito internadas no HGG.

A ida dos estudantes ao encontro contou com a parceria da Viação Urbana Guarulhos, que forneceu o transporte. Eles ainda ganharam um kit lanche fornecido pela escola de idiomas Fisk Guarulhos.

Sobre o P.A.R.T.Y.

Em Guarulhos, o P.A.R.T.Y. é desenvolvido em parceria com estudantes de Medicina integrantes da Liga de Trauma da UNINOVE, além de instituições como a STMU, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Concessionária Ecopista, Detran-SP, Academia Guarulhense de Letras, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Guarda Civil Municipal.

Originário do Canadá, o P.A.R.T.Y é considerado no mundo todo um modelo a ser seguido. Novas edições do programa ocorrerão periodicamente no HGG, também com a participação de alunos do ensino médio das escolas de Guarulhos.