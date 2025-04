GCM prende homem por tentativa de feminicídio no Parque Residencial Bambi

Agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na madrugada desta terça-feira (15) por tentativa de feminicídio no Parque Residencial Bambi. A vítima deu entrada no Pronto Atendimento (PA) do Bonsucesso com ferimentos por agressões provenientes de seu companheiro. A equipe médica acionou a Central 153 da GCM, que designou uma guarnição da especializada para averiguação.

Em entrevista com a mulher, ela informou sobre as agressões e ameaças sofridas, inclusive com o uso de uma marreta e facas. Com as características do acusado e o apoio de GCMs do policiamento de área, os agentes conseguiram deter o agressor nas imediações do bairro. Ele ofereceu resistência e precisou ser conduzido algemado à delegacia de polícia.

Na residência da vítima, sobre a cama, estavam a marreta e duas facas, ferramentas utilizadas no crime. Sendo assim, as partes foram encaminhadas ao 7° Distrito Policial, onde a autoridade ratificou a prisão em flagrante do homem por lesão corporal e por tentativa de feminicídio. O agressor ficou detido e à disposição da Justiça.