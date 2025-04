Trupe guarulhense Rué La Companhia diverte alunos de Cumbica no lançamento do Brincando com Pipas

A adaptação da obra Sofi, a Pipa Bailarina, da escritora Solange Silveira Garcia, encenada pela trupe guarulhense Rué La Companhia arrancou gargalhadas e aplausos dos alunos da EPG Amadeu Pereira Lima, em Cumbica, na manhã desta terça-feira (15), durante o lançamento do projeto Brincando com Pipas.

Desenvolvido exclusivamente para o projeto, o pocket da Rué La Companhia com a adaptação do livro Sofi, a Pipa Bailarina colocou os atores Lucas Branco e Valéria Lipper brincando com as crianças enquanto trouxeram importantes dicas de segurança na hora de confeccionar e empinar pipas, exaltando a importância das brincadeiras ao ar livre com a família e com os amigos. “Brincadeira compartilhada é mais legal”, disseram os personagens durante a esquete.

O professor Everton Lima Martins, que coordena a elaboração do projeto nas escolas da rede municipal, explicou que a ludicidade permeia toda a proposta do Brincando com Pipas. “O projeto da EDP viabiliza campanhas de conscientização nas escolas de forma lúdica, com atividades e brincadeiras para ressaltar o brincar com segurança e a correta utilização de pipas, além dos riscos da aproximação com a rede elétrica”, pontuou. O professor explicou ainda que a continuidade do projeto prevê a confecção de pipas pelos alunos, formação sobre segurança com os professores e a tradicional revoada de pipas, realizada em setembro.

Promovido pela EDP Bandeirante e o Instituto Evoluir, em parceria com a Secretaria de Educação, o projeto envolve outras quatro escolas da Prefeitura de Guarulhos, as EPGs Paulo Autran, no Jardim Lenize, Cora Coralina, no Cabuçu, Dorcelina de Oliveira Folador, no Parque Jurema, e Prof. José Carlos da Silva, no Jardim Adriana, bairros com grande número de registros de acidentes envolvendo pipas e a rede elétrica.