Prefeitura inicia construção de acesso que beneficiará usuários do terminal Pimentas

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) iniciou a construção do acesso que facilitará a circulação dos ônibus no Terminal Pimentas, especialmente a saída dos veículos para à avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. O prefeito Lucas Sanches esteve no local para dar início à intervenção.

Com o novo acesso a expectativa é que o tempo de permanência dos ônibus no terminal diminua. Atualmente, os usuários que utilizam o local como embarque e desembarque em 33 linhas municipais e em seis intermunicipais, reclamam da demora de até 15 minutos para os veículos saírem do equipamento.

De acordo com os técnicos da STMU, a obra ainda proporcionará o aumento de até duas novas partidas durante o dia o que beneficiará cerca de 1,2 mil pessoas.

Ocorrerão ainda intervenções no sistema viário ao lado do terminal, com a construção de uma baia, beneficiando ainda mais o transporte coletivo, como também a fluidez do trânsito local. O remanejamento de abrigos existentes contribuirá ainda mais para a melhoria do fluxo de veículos no local.

“É mais uma obra para beneficiar a vida da população que vai perder menos tempo dentro de ônibus e ganhar mais qualidade de vida. Pretendemos realizar mais obras por toda a cidade tendo como objetivo principal a melhoria na fluidez do trânsito”, disse Sanches.

Revitalização

A Prefeitura de Guarulhos entregou recentemente a revitalização do Terminal Pimentas, que recebe 3.3 milhões de usuários e registra 82 mil viagens mensalmente.

Foram realizadas obras que beneficiaram toda a infraestrutura do local como a nova pintura da edificação, assim como a sinalização do solo e também horizontais. Os banheiros receberam nova pintura, troca de torneiras, e papeleiras e de toda a parte elétrica e hidráulica. Foram instalados novos bebedouros, novas lixeiras e instalado um fraldário.

No terminal foram instalados totens com câmeras de monitoramento que garantem a segurança dos usuários com imagens transmitidas em tempo real para a central da SmartMob, que fica na sede da STMU. O equipamento ainda disponibiliza o sinal de wi-fi para acesso à internet.