Operação do Procon Guarulhos fiscaliza e autua supermercados com irregularidades

Entre segunda e quarta-feira, dias 14 a 16, o Procon Guarulhos realizou a Operação Olho no Carrinho, que fiscalizou e autuou supermercados do município por descumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Entre as irregularidades constadas pela equipe do órgão estavam ausência de preços em gôndolas e em produtos, falta de informação sobre validade e fabricação, produtos vencidos ou impróprios para o consumo, higiene inadequada e irregularidades no acondicionamento de mercadorias.

A ação ocorreu nos supermercados em razão do aumento no número de denúncias de consumidores relacionadas à falta de informações claras sobre preços, má conservação de alimentos e possíveis práticas abusivas. As lojas receberam o auto de constatação e foram orientadas quanto às práticas que infringem a legislação.

“O Procon busca com essa iniciativa promover respostas rápidas às pessoas, corrigir irregularidades e responsabilizar os infratores. Continuaremos a fazer fiscalizações regulares para proteger a saúde e os direitos da população guarulhense,” destacou o coordenador do órgão, Maurício Júnior Hora.

Vale destacar ainda que em um dos estabelecimentos foram encontrados pacotes de arroz e feijão infestados por carunchos (espécie decinsero). A mercadoria contaminada foi descartada no local com o acompanhamento da equipe de fiscalização.