Prefeitura convida população para colaborar com a campanha Páscoa sem Dengue no feriado prolongado

Durante os feriados de Páscoa e Tiradentes, a Prefeitura promove a campanha Páscoa sem Dengue. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e, ao mesmo tempo, convocar todos a agirem, eliminando possíveis criadouros em suas casas e quintais.

Por isso a campanha faz um apelo aos moradores para que aproveitem alguns minutinhos do período de folga e verifiquem caixas d’água, tonéis e barris, que devem estar bem tampados, lixeiras sempre fechadas, calhas e ralos limpos e garrafas vazias guardadas com a boca virada para baixo. Os pratos de vasos de plantas devem ser preenchidos com areia até a borda e qualquer recipiente descartável, como copos, potes e embalagens, precisa ser eliminado corretamente.

Também é essencial cuidar de piscinas e fontes ornamentais, tratando a água com cloro ou mantendo-as cobertas. Lonas usadas para cobrir materiais devem estar bem esticadas, pneus e brinquedos armazenados em locais cobertos. Além disso, bebedouros de animais precisam ser lavados com água e sabão duas vezes por semana. A proposta é que cada família faça sua parte e contribua para evitar novos casos de dengue, especialmente em um momento em que o município ainda se encontra em estado de alerta.

Reprodução

A mobilização é necessária porque o Aedes aegypti se desenvolve rapidamente em ambientes com água parada. O ciclo de vida do mosquito, do ovo à fase adulta, pode levar apenas sete a dez dias, principalmente em períodos quentes e chuvosos. Ou seja, qualquer recipiente que acumule água pode, em poucos dias, se transformar em um criadouro e abrigar centenas de mosquitos prontos para transmitir doenças.

Entre as enfermidades associadas ao Aedes aegypti, estão a dengue, que pode evoluir para formas hemorrágicas e levar à morte; a zika, ligada a malformações congênitas como a microcefalia; a chikungunya, que causa dores articulares intensas e duradouras; e a febre amarela, com risco de complicações hepáticas e renais graves.

Reforço

Para reforçar as ações, as equipes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria da Saúde estarão em campo durante o feriado prolongado, com exceção do domingo (20). Ao todo, 24 bairros serão atendidos com visitas domiciliares, ações de bloqueio, nebulização veicular, vistorias em pontos estratégicos e atendimento a denúncias da população. Nesta semana, outras 38 localidades já foram contempladas. É essencial que os moradores recebam os agentes, pois a luta contra o mosquito começa dentro de casa e depende da colaboração de todos.