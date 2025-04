Prefeitura remove resíduos em ruas de três bairros nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (17), a Secretaria de Administrações Regionais (SAR) promoveu a remoção de resíduos em diversas vias localizada no Jardim Presidente Dutra, Parque das Nações e Cumbica.

A ação foi coordenada pela regional Cumbica da SAR e, por onde as equipes passaram, era possível ver descartado resíduos como móveis, madeira, restos de vegetação, resíduos da construção civil, colchão, cama, entre outros.

Para recolher os materiais, a SAR contou com o apoio de uma retroescavadeira e de um caminhão compactador, que precisou descarregar os resíduos por ter atingido o seu limite de armazenamento.

Ações

No Jardim Presidente Dutra, as vias atendidas foram rua Bela Vista do Paraíso, rua Água Fria, rua General Silva, rua Ribas do Rio Pardo, Viela Alagoinha, rua Teodoro Sampaio, ruas Itamari, rua Terra Nova, Viela Parnaíba, rua Ipacaetá, rua Itaparantim e avenida Papa João Paulo I.

Por sua vez, em Cumbica as equipes recolheram resíduos na rua São Luiz Gonzaga, rua Jati, rua Nova Guataporanga, rua Sargento da Aeronáutica Ariovaldo Teodoro B. das Neves e rua Waldomiro Timante. Já no Parque das Nações, as ações ocorreram na rua Índia, avenida Estados Unidos e rua Argentina.

A Prefeitura de Guarulhos tem intensificado o combate ao descarte irregular por meio de campanhas em suas redes sociais incentivando a entrega dos materiais em uma unidade do Ecoponto Joga-Talha. A população também pode denunciar essa prática por meio do telefone: 2475-4999.