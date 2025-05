Literatura em Movimento mobiliza 600 estudantes no Parque Chico Mendes em abril

Durante o mês de abril, o Centro Municipal de Educação Ambiental – Cemea Parque Chico Mendes, no bairro Pimentas, realizou diversas ações de leitura relacionadas ao programa Literatura em Movimento, atendendo cerca de 600 estudantes da EPG Chico Mendes, unidade escolar que integra o complexo do parque, além de munícipes que frequentam o local. Os gestores prepararam uma programação repleta de criatividade e conhecimento, incentivando a formação de novos leitores.

Entre as atividades de leitura, foram realizadas oficinas de dobradura, contação de histórias e leitura digital com diversas temáticas envolvendo questões ambientais e sociais.

Nesta quarta-feira (30) os alunos assistiram a contação de história baseada no livro O Rei Midas, pela professora Adriana Ferreira, personagem da mitologia grega conhecida por seu poder de transformar tudo que tocava em ouro. Já no período da tarde, a professora Solange Oliveira realizou a leitura do livro Crise Financeira na Floresta, da autora Ana Paula Hornos, que aborda educação financeira.

Segundo Iara Argentil, coordenadora de programas educacionais do Cemea, as vivências promoveram o interesse dos alunos pelas obras literárias e desenvolveram o senso crítico. “Só temos a agradecer à equipe EPG Chico Mendes pela parceria em proporcionar momentos de aprendizagem significativas para as nossas crianças”, destacou a importância do apoio da gestão e dos professores da unidade escolar.

O programa Literatura em Movimento, organizado pelo Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas da Secretaria de Educação, promoveu ainda a distribuição de livros para os frequentadores do Parque Chico Mendes e entre outros espaços da cidade.

O Cemea Parque Chico Mendes oferece o curso Clube de Leitura, voltado aos munícipes de todas as idades. Também conta com o Centro de Incentivo à Leitura, um espaço dedicado à leitura e ao empréstimo de livros, além de ações que permanecerão ao longo de todo o ano.