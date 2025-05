Procon celebra acordo coletivo para consumidores lesados por clínica odontológica

Nesta quarta-feira (30), o Procon Guarulhos realizou uma audiência presencial com 23 consumidores lesados por três unidades de uma clínica odontológica que resultou em um acordo coletivo com a franquia, em sua sede, no Centro. A ação foi motivada por denúncias de clientes por descumprimento do contrato na execução de implantes dentários, uso materiais de má qualidade, descontinuidade do tratamento, entre outras irregularidades em desacordo com o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor.

O acordo coletivo estipula que a franquia Sorridents, com relação a certas unidades, irá dar continuidade ao tratamento das pessoas sem qualquer custo em uma unidade específica e para isso, os pacientes serão avaliados por um profissional. Além disso, os consumidores também passarão por atendimentos individuais para que cada caso específico possa ser abordado e a empresa apresente uma solução como o ressarcimento de valores pagos, acompanhamento do tratamento, entre outros.

“Nosso objetivo é promover um acordo para que a relação com o grupo Sorridents possa ser tratada de forma segura para os consumidores”, disse o assessor especial do órgão, Heitor Miranda de Souza, que representou o coordenador do Procon, Maurício Júnior Hora na audiência.

A Franquia foi representada pelo advogado Vinícius Santos de Souza. “O acordo e a presença da empresa hoje, aqui, reforçam o compromisso da empresa com o respeito, a dignidade e a saúde bucal da população,” afirmou Vinícius.

Uma das reclamações abertas no Procon e que foi resolvida foi a do operador de máquinas, Fábio de Lima, de 49 anos. Há dois anos, ele procurou a clínica da Vila Barros para fazer quatro implantes dentários. Ele pagou à vista pelo tratamento que não foi concluído e clínica fechou. O implante dos pinos foi realizado, mas não foram colocadas as outras peças, porque a unidade sempre adiava a consulta alegando a falta do material.

Depois de um tempo, Fábio constatou que a clínica fechara e procurou o órgão de defesa do consumidor. “Aparentemente essa é uma solução positiva, porque eu estava desanimado. Quero terminar o tratamento direitinho e que seja com bom material,” contou o morador do Jardim Monte Carmelo que aceitou o acordo.