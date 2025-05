Prefeitura leva pessoas com deficiência para banho de mar e atividades na praia de Bertioga

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, levou neste sábado (24) uma turma de 60 participantes, entre pessoas com deficiência, acompanhantes e funcionários da pasta, para um banho de mar e diversas atividades de lazer na praia de Bertioga. A ação da Prefeitura de Guarulhos faz parte do 21º Praia Acessível, evento promovido pela ONG Onda BGF.

O grupo pôde participar de diversas atividades como a corrida entre cadeirantes, realizada em conjunto com o projeto Empresto Minhas Pernas, de Santos, passeios de bicicleta para pessoas com deficiência visual, coordenados pela instituição guarulhense Atitude do Bem, cadeiras anfíbias para banhos de mar, canoagem e banana boat.

“Incluir é proporcionar experiências que celebram a diversidade e fortalecem vínculos. Esse dia na praia foi muito mais que lazer, foi um momento de liberdade, alegria e pertencimento para nossas pessoas com deficiência”, destacou a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia, que acompanhou a turma.

A deficiente visual Débora Marques, de 43 anos, participou pela primeira vez do evento. “Achei o máximo. Nunca imaginei que poderia haver uma praia acessível onde a gente, deficiente, pudesse participar de tudo como passear de banana boat, bicicleta e canoa. Guarulhos sempre procura proporcionar coisas diferentes pra nós”, disse Débora.

Na oportunidade houve distribuição de pipas, sorteios de brindes e apresentações musicais de um DJ local e da banda de reggae Macaco Prego, que animaram o evento.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.