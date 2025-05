GCM de Guarulhos prende traficante e apreende drogas no Jardim Arapongas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem por tráfico de drogas na última segunda-feira (26) durante patrulhamento preventivo no Jardim Arapongas. A ação foi realizada por agentes da Inspetoria Leste.

A equipe da GCM realizava ronda pela rua Madri quando avistou o suspeito carregando uma sacola em atitude suspeita. Durante a abordagem, os agentes encontraram no interior do recipiente 136 porções de cocaína, 123 de maconha, dois aparelhos celulares e R$ 232 em dinheiro.

O indivíduo foi detido no local e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, ao 4º Distrito Policial (Avenida Santana do Mundaú, 684 –Parque Alvorada). O delegado de plantão registrou o auto de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Os dois celulares apreendidos serão encaminhados à perícia, com o objetivo de identificar a origem dos aparelhos e sua eventual ligação com a atividade criminosa.

A atuação da GCM reafirma o compromisso com a segurança pública e o enfrentamento ao tráfico de drogas, contribuindo para a tranquilidade da população de Guarulhos.