GCM prende homem por ameaça e violência doméstica contra a irmã no bairro São João

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem por ameaça e violência doméstica contra a própria irmã e o cunhado no início da noite da última segunda-feira (26), no bairro São João.

A ocorrência teve início após a vítima acionar a Central de Atendimento 153, relatando que o irmão estava agressivo, lançando pedras e quebrando as janelas de sua residência, onde mora com o marido. Os imóveis ficam em um terreno compartilhado entre os familiares.

Agentes da Inspetoria Norte foram rapidamente deslocados para o local, onde constataram os danos causados: uma porta e três janelas quebradas. Diante da situação, tanto as vítimas quanto o autor foram conduzidos ao 7º Distrito Policial (estrada Guarulhos-Nazaré, 2447 – São João).

Na delegacia, o delegado de plantão registrou o auto de prisão em flagrante por ameaça e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

A ação da GCM reafirma o compromisso da corporação no enfrentamento à violência doméstica, atuando com agilidade na proteção das vítimas e no combate à impunidade.