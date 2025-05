Guarulhos conquista cinco medalhas no início dos Jogos da Melhor Idade

A delegação de Guarulhos começou com o pé direito na disputa pelos Jogos da Melhor Idade – JOMI. Já são cinco medalhas conquistadas e uma classificação para semifinal.

As primeiras medalhas vieram na sexta-feira (23), na competição de dança de salão. O casal Luiz Francisco e Vilma Gonçalves Francisco foi medalha de bronze na categoria B. Já na categoria C, Guarulhos ficou com o ouro com o casal Alberto dos Santos e Lydia Favero. A competição aconteceu no Paineira Country Club, em Pindamonhangaba.

No sábado (24), o vôlei feminino disputou a fase classificatória. Na categoria A, a equipe fez três jogos. Na primeira disputa, venceu Caieiras por 2 sets a 0; em seguida venceu Mairiporã também por 2 a 0 e fechou a rodada perdendo para Mogi das Cruzes por 2 sets a 0. Já a equipe da categoria B venceu Pindamonhangaba por 2 sets a 0 e está na semifinal da competição.

As disputas ocorreram, respectivamente, no Centro Esportivo João do Pulo, Ginásio Manoel César Ribeiro e Ginásio Juca Moreira, em Pindamonhangaba.

Já na segunda-feira (26), os atletas na natação viajaram para Suzano, onde fizeram as provas no Complexo Poliesportivo Dr. Paulo Portela. Maria Terezinha garantiu duas medalhas para Guarulhos: ouro no nado livre e prata no nado costas. Com o desempenho, a equipe feminina ficou em terceiro lugar na classificação geral.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, enalteceu o trabalho realizado por sua equipe. “Ficamos felizes em acompanhar este desempenho e os resultados, frutos de um grande trabalho dos professores da pasta. Queremos parabenizar os atletas pela dedicação e resultados, mas também aos profissionais que se dedicam tanto para chegar neste momento”, reforçou.

A 27ª edição do JOMI segue até dia 7 de junho e conta com diversas cidade-sede. Guarulhos ainda disputa nas seguintes modalidades: atletismo, buraco, coreografia, damas, dominó, tênis, tênis de mesa, vôlei adaptado e xadrez.